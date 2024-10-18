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Сегодня, 00:43

Источник: IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против Айферта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международная федерация бокса (IBF) обязала абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева провести защиту титула против немца Михаэля Айферта, написал в соцсети X журналист Майкл Бенсон.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остается непобежденным — 21 победа.

Бокс
Артур Бетербиев

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