Источник: IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против Айферта

Международная федерация бокса (IBF) обязала абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева провести защиту титула против немца Михаэля Айферта, написал в соцсети X журналист Майкл Бенсон.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остается непобежденным — 21 победа.