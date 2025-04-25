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Источник: Реванш Усика и Дюбуа пройдет 19 июля в Лондоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа проведут бой-реванш в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, написал в соцсети X инсайдер ESPN Майк Коппингер.

Первоначально бой планировался на 12 июля, в тот же день, что и Эдгар Берланга — Хамзах Шираз и Шакур Стивенсон — Уильям Зепеда.

В 2023 году в Польше Усик победил Дюбуа. Бой закончился нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23.

27-летний Дюбуа владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Александра Усика можно сравнить с&nbsp;Владимиром Кличко, Майком Тайсоном, Эвандером Холлифилдом и&nbsp;Роем Джонсом.Усик — лучший тяжеловес мира прямо сейчас. Каково его место в истории в сравнении с Кличко, Тайсоном, Холифилдом и Роем Джонсом
Александр Усик
Даниель Дюбуа
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