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Сегодня, 04:51

Источник: Усика задержали из-за конфликта по поводу недопуска его товарища на рейс

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна причина задержания чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика в аэропорту Кракова (Польша).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Onet, причиной задержания стало недовольство спортсмена тем, что на рейс не пустили его товарища по непонятным причинам.

17 сентября 37-летний Усик был арестован в аэропорту Кракова. Ранее СМИ сообщли, что спортсмен задержан в Польше за превышение скорости.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее сообщил, что Усика отпустили. Глава страны поручил немедленно разобраться в деталях инцидента.

Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

Источник: РИА Новости
Бокс
Александр Усик

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