Штырков: «Хадис вписался в авантюру, согласившись на бой со мной»

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка против Хадиса Ибрагимова, который состоится на турнире RCC 20 в Екатеринбурге 18 октября.

«Были ребята опаснее. Хадис интересный в этом плане спортсмен. Он давно не дрался в ММА и набрал огромные габариты. У меня до сих пор в голове вопрос о том, как он весогонку пройдет. Это уже его проблемы. Надеюсь, он сделает вес и нам не придется пилить его гонорар, забирая проценты за перевес и выставляя другие условия. Надеюсь, все будет нормально, раз он сам вписался в эту авантюру», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

На счету 35-летнего Штыркова 23 победы и два поражения в карьере. У Ибрагимова 14 викторий при четырех поражениях.