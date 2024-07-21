Ивичук — о поединке Минеева и Исмаилова: «Со стороны Магомеда я не увидел никакого бокса»

Российский тренер Андрей Ивичук прокомментировал боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Бой получился зрелищный драматичный. Публика такое любит. Но со стороны Маги я не видел никакого бокса. Он откровенно собирал все своим лицом, руками махал, а ног не видел. У Вовы бокс получше. Он базовый кикбоксер и боксер, был чемпионом России по боксу в каком-то возрасте, поэтому для него это более близкий вид спорта. Вовин бокс был похож на бокс», — цитирует Ивичука Vprognoze.ru.

20 июля в главном бою вечера бокса в Москве Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.