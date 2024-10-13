Кадыров назвал победу Бетербиева подарком всему чеченскому народу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил боксера Артура Бетербиева с завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев одержал победу над другим россиянином Дмитрием Биволом решением судей по итогам 12 раундов. Бой состоялся 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав свое имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойденных боксеров прошедшего, настоящего и будущего времени», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни заявил, что исход боя стал для него ясен после первых 2 раундов.

39-летний Бетербиев является чеченцем по национальности. На его счету 21 бой и ни одного поражения.