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13 октября, 23:35

Кадыров назвал победу Бетербиева подарком всему чеченскому народу

Рамзан Кадыров.
Фото Правительство Чеченской Республики.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил боксера Артура Бетербиева с завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиев одержал победу над другим россиянином Дмитрием Биволом решением судей по итогам 12 раундов. Бой состоялся 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав свое имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойденных боксеров прошедшего, настоящего и будущего времени», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни заявил, что исход боя стал для него ясен после первых 2 раундов.

39-летний Бетербиев является чеченцем по национальности. На его счету 21 бой и ни одного поражения.

 
Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. «Этому судье сказали, что победа должна быть за таким-то человеком». Тренер Бивола — о скандальном судействе боя с Бетербиевым

 

Источник: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Бокс
Артур Бетербиев
Рамзан Кадыров

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