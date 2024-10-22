Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:27

Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чеченской Республики

Алина Савинова
Рамзан Кадыров и Артур Бетербиев.
Фото Скриншот видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова, Telegram
Telegram Дзен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что боксеру Артуру Бетербиеву присвоено звание почетного гражданина Чечни.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Артур Бетербиев. Бетербиев победил Бивола. Хотя вы, возможно, считаете иначе

«Без сомнения, победа Артура Бетербиева и завоевание такого высокого титула стали самым настоящим подарком не только для жителей Чеченской Республики, но и для миллионов болельщиков и любителей бокса всего мира. Я с удовольствием присвоил Артуру Бетербиеву звание «Почетный гражданин ЧР». Также мне было приятно передать Артуру ключи от автомобиля. Такой подарок за вклад в развитие бокса ему преподнес Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. «Он может говорить все что угодно». Что происходило после боя Бетербиев — Бивол

Он добавил, что в республике очень ценят заслуги 39-летнего боксера, который в очередной раз доказал, что упорным трудом и крепкой верой в себя можно достичь больших высот.

Бетербиев остался непобежденным боксером. На его счету 21 победа на профессиональном ринге. Он владеет поясами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBO, WBA, IBO и The Ring.

Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5190
Бокс
Артур Бетербиев
Рамзан Кадыров

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
СК возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-сенатора Арашукова
Неоднозначный итог первого тура выборов президента Молдавии и еврореферендума. Что пишут СМИ
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Бетербиев рассказал, что поставил бы троечку себе за бой с Биволом
Бетербиев ответил на вопрос, считает ли Бивола самым сложным соперником в карьере
Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом
Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»
Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик
Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева
Сегодня
Вчера
Неделя