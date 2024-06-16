Калеб Плант и Райан Гарсия устроили потасовку после боя Дэвиса и Мартина

Экс-чемпион по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (22-2) и бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) столкнулись друг с другом после того, как чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1).

Плант бросил в Гарсию стакан с пивом в ответ на его недавние комментарии в социальных сетях, что вызвало потасовку. Обоих бойцов разняли, но они успели наброситься друг на друга.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1), которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.