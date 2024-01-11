Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:26

Каллум Смит: «Я уверен, что поймаю Бетербиева раньше, чем он поймает меня»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Британский боксер Каллум Смит (29-1) уверен, что досрочно победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Он — сильный панчер, но пока что никто не смог доказать, что с моим подбородком не все в порядке. За всю мою карьеру меня ни разу не роняли. Я всегда очень уверенно защищался. Я просто уверен, что поймаю его раньше, чем он поймает меня, и смогу разделаться с ним. Я искренне верю, что у меня получится победить его. Это нелегко, и я знаю, что являюсь андердогом», — сказал Смит в интервью Sky Sports.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Эдди Хирн рассказал, как Смит нокаутирует Бетербиева