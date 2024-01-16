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Сегодня, 06:34

Каллум Смит рассказал, что его поразило в бою с Бетербиевым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит (29-2) заявил, что не чувствовал силу ударов чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) до тех пор, пока он не отправил его в нокдаун.

«Он немного похож на моего брата Лиама, — сказал Смит в интервью Sky Sports. — Он просто постоянно тебя касается, касается, касается, но, очевидно, его касания немного жестче. Да, он нокаутировал меня, но до этого я не чувствовал никакой силы. Он просто постоянно прикасается к тебе, чтобы не дать тебе войти в ритм и все такое.
Но, послушайте, никаких оправданий. Победил тот, кто лучше. Мое выступление было не самым лучшим, но он хороший чемпион. Он выкладывается по полной. Он сделал то, что должен был сделать. С точки зрения боксерских способностей, он довольно хорошо читаем. Почувствовал ли он мою силу? Не уверен. Повторюсь, он хорош в том, что постоянно по тебе бьет, не дает развить какую-то динамику. Как бы то ни было, он хороший боец. Он не просто так стал чемпионом мира с тремя поясами, и, как я уже сказал, я потерпел поражение, а это очень тяжело».

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

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