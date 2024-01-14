Каллум Смит допустил, что может завершить карьеру после поражения Бетербиеву

Бывший чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит (29-2) рассказал, что не знает, что будет делать дальше после досрочного поражения чемпиону IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (20-0).

«Я собираюсь провести некоторое время со своей семьей и посмотреть, что меня ждет в будущем. Не знаю, что будет дальше. У меня была хорошая карьера, я был чемпионом мира, я был на вершине горы. Я многим пожертвовал ради бокса. Мне нужно сесть и понять, каких целей я еще хочу достичь. Я хотел стать чемпионом мира в двух дивизионах, но сегодня мне этого не удалось. Трудно смириться с тем, что я не лучший в мире. Я должен сесть и подумать, что меня ждет в будущем», — приводит слова Смита Майкл Бенсон в соцсети X.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.