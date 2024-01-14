Каллум Смит — о поражении Бетербиеву: «Никаких оправданий, сегодня победил тот, кто был лучше»

Бывший чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит (29-2) сделал заявление после поражения чемпиону IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (20-0).

«У него был хороший темп, хороший прессинг, он не дал мне втянуться в ритм. Сегодня победил тот, кто был лучше. Он поймал меня хорошим ударом, такое случается. Все честно. Никаких оправданий, сегодня победил тот, кто лучше», — сказал Смит после боя.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.