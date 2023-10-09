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Сегодня, 13:32

Камил Гаджиев отреагировал на провокационные слова Поветкина: «Выразился криво»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова олимпийского чемпиона и экс-обладателя регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-3), который заявил, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.

«Попахивает бредом, — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Саня, на самом деле, хороший, добрый человек, просто здесь нужно было бы немножко по-другому выразиться. Сказать, что я — славянин, русский по национальности, и болею за ребят одной со мной национальности. Как-то так. А получилось немножко криво. Мы же часто слышим разговоры, что мы для мирового сообщества все русские, все россияне. Уверен, за Поветкина болели кавказцы. Возможно, болели не все, и в поединке, например, Поветкина с каким-нибудь дагестанским или чеченским боксером, кавказцы наверняка болели бы за своего. Это нормально. Но когда мы представляем мировую арену, мы, конечно, должны болеть за своих.
Заставить Поветкина болеть за Ислама Махачева мы не можем, но Саня должен отдавать себя отчет, что он является лидером мнений. Многие на него ориентируются, и поэтому каждое сказанное слово распространяется, подвергается критике или восторгу. Здесь, конечно, критики будет больше. Одним словом, Саня Поветкин выразился криво. Но при этом я знаю его как хорошего, доброго, позитивного человека. Он просто сказал, как думает, но немножко не учел тот факт, что очень много людей ориентируются на него».

Поветкин объявил о завершении карьеры после реванша с Диллианом Уайтом (29-3) в 2021 году.

Бокс
Александр Поветкин
Камил Гаджиев
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