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Сегодня, 14:15

Камил Гаджиев: «В моменте мне казалось, что Усик опасен для Фьюри. Сейчас мне так не кажется»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выступление чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в бою с Даниэлем Дюбуа (19-2).

«Усик отстоял свои титулы, был спорный эпизод с ударом в пах. Скорее всего, этот удар был. На самом деле Усик этот бой выиграл, он по-прежнему хорош. Я бы посмотрел их бой с Фьюри. Но, глядя на все это, меняется мнение. В моменте мне казалось, что Усик очень опасен для Фьюри. Сейчас мне так не кажется. С другой стороны, олимпийский чемпион, класс есть, всегда может применить нужную тактику. Этот бой должен состояться. Мы будем смотреть его, несмотря ни на что», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pVAgbOe-e1M&#8203;
Бокс
Александр Усик
Камил Гаджиев
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