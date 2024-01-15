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Сегодня, 12:32

Камил Гаджиев: «Бой Бетербиев — Бивол не сильно интересен боксерскому сообществу»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что долгожданный бой между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) не так интересен мировому боксерскому сообществу, как российскому.

«Я вызвал некоторое негодование у тех, кто услышал в моем нежелании, как им кажется, смотреть бой Бетербиев — Бивол, какой-то вызов боксерскому сообществу, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Друзья, поясняю, что именно я имел в виду, и еще раз советую нам вместе об этом подумать. Я считаю, что бой Бетербиев — Бивол не так интересен сильно боксерскому сообществу в целом, как российскому в частности. Это все-таки наша грядка. Невозможно, мне кажется, сравнить интерес к бою, например, Нганну — Джошуа и их высокие гонорары и к поединку Бетербиев — Бивол. Да, Бетербиев — известный боец, Да, Бивол тоже стал известным, потому что в свое время боксировал с [Саулем] Альваресом. Но все равно это как будто бы не то событие, ради которого ты все бросаешь, как когда боксировали Мейвезер с Пакьяо, или даже как когда боксировал Мейвезер с Макгрегором. Но сам я этот бой с большим удовольствием посмотрю в прямом эфире».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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