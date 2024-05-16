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Сегодня, 12:00

Кард вечера бокса с боем Тайсон Фьюри — Александр Усик

Тайсон Фьюри проведет поединок с Александром Усиком 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Боксерский вечер Ring of Fire пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 18 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии ивента состоится поединок в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Также в этот вечер россиянин Сергей Ковалев проведет поединок против шведа Робина Сафара. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард боксерского вечера Ring of Fire:

Александр Усик — Тайсон Фьюри

Джей Опетая — Майрис Бриедис

Джо Кордина — Энтони Какаче

Сергей Ковалев — Робин Сафар

Фрэнк Санчес — Агит Кабайел

Марк Чемберлен — Джошуа Олувасеун

Мозес Итаума — Илья Мезенцев

Айзек Лоу — Хасибулла Ахмади

Даниэль Лапин — Октавио Пудивитр

Дэвид Ньика — Михаэль Зайтц

Бокс
Александр Усик
Сергей Ковалев
Тайсон Фьюри
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