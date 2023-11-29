Кэллум Смит: «Побью Бетербиева, а затем приду за Биволом»

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Кэллум Смит (29-1) считает, что сможет подпортить ожидания фанатов от объединительного поединка между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Я не виню людей за то, что они хотят увидеть бой Бетербиев — Бивол. Как фанат бокса, я хотел бы увидеть этот бой, — сказал Смит в интервью Boxing Social. — Тем не менее это немного неуважительно по отношению ко мне, когда люди это пишут, в то время как я должен драться с ним [Бетербиевым] в январе.

Я уверен в своих силах и считаю, что могу победить его, если буду в лучшей форме Я верю, что моя лучшая версия побьет любого в мире. Я побью Бетербиева, а затем приду за Биволом. Думаю, я могу разрушить планы людей.

Бивол — очень, очень хороший боец. Бивол относится к тому типу бойцов, которые постоянно повышают свой уровень. Но он немного сбавил обороты. Он не показал себя в бою с Крейгом Ричардсом [в мае 2021 года], а затем включился в поединках с Канело и Хильберто Рамиресом».

Бетербиев должен подраться со Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.