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Сегодня, 11:13

Кевин Джонсон пока не собирается завершать карьеру

Алина Савинова
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.

«Пока не планирую завершать карьеру. Еще выступлю. И жду нашего противостояния с Костей Цзю в турнире в Ингушетии», — цитирует Джонсона ТАСС.

Джонсон родился в США. 9 января 2024 года 44-летний боксер получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович (в честь президента РФ Владимира Путина).

Всего боксер провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения. Два боя с его участием завершились вничью.

Источник: ТАСС
Бокс
Кевин Джонсон
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