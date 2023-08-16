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Сегодня, 13:45

Американский боксер Джонсон: «Уважаю Путина. Больше всего мне нравится в нем его мудрость»

Давид Хачатрян
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Американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевин Джонсон (36-11) рассказал, за что он уважает президента России Владимира Путина.

«На самом деле, о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему свое уважение. Больше всего мне нравится в нем его мудрость», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским (5-0) в рамках этого же турнира.

Источник: РИА Новости
Бокс
Владимир Путин
Кевин Джонсон
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