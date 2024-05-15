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Сегодня, 07:01

Кириенко отреагировала на назначение Дегтярева министром спорта

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась мнением о назначении на пост министра спорта Михаила Дегтярева.

«Желаю Михаилу Владимировичу продуктивной и успешной работы на новом посту. В российском спорте непростые времена, и нужно всем вместе решать насущные проблемы. Федерация бокса России всегда открыта для сотрудничества по любым вопросам», — приводит слова Кириенко ТАСС.

14 мая Дегтярев стал министром спорта, сменив на этом посту Олега Матыцина. Матыцин занимал пост министра спорта с 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20798139
Михаил Дегтярев
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