Кириенко отреагировала на назначение Дегтярева министром спорта

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась мнением о назначении на пост министра спорта Михаила Дегтярева.

«Желаю Михаилу Владимировичу продуктивной и успешной работы на новом посту. В российском спорте непростые времена, и нужно всем вместе решать насущные проблемы. Федерация бокса России всегда открыта для сотрудничества по любым вопросам», — приводит слова Кириенко ТАСС.

14 мая Дегтярев стал министром спорта, сменив на этом посту Олега Матыцина. Матыцин занимал пост министра спорта с 2020 года.