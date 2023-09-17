Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:28

Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе 20 октября на турнире Ural FC

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

35-летний российский боец Кирилл Сидельников встретится с 31-летним кикбоксером из Марокко Нидалем Бикири на турнире по профессиональному боксу лиги Ural FC, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир состоится 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России. Бой Сидельникова и Бикири станет со-главным событием турнира и пройдет в тяжелом весе в формате четырех раундов.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Россиянин успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights.

У Нидаля Бикири рекорд 13-3. Марокканец выступал в лиге ENFUSION и дрался с такими бойцами, как Рейд Опачич, Кристиан Ристеа, Леви Ригтерс, Эррол Зиммерман.

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Поэт и автор многих песен о спорте Добронравов скончался после болезни
Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайсон Фьюри: «Я думал, что бой с Кличко будет самым тяжелым. Но он оказался самым легким»