Чжан Чжилэй: «Бетербиев лучше Бивола»

Обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) является фаворитом в противостоянии с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это отличный бой, я буду смотреть его. Бетербиев лучше Бивола как по послужному списку, так и в ринге. Бетербиев потрясет Бивола и, возможно, закончит бой нокаутом. Я предполагаю, что сила Артура превзойдет умение Дмитрия сближаться и отходить на безопасную дистанцию. Бетербиев слишком силен для этого дивизиона», — сказал Чжилэй FightHype.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»