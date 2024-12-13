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Когда бой Тайсона Фьюри против Александра Усика 2: дата проведения реванша

Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Британский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря.

Ориентировочное время начала реванша Фьюри и Усика — 1.30 мск 22 декабря. Перед поединком пройдут другие бои боксерского вечера, ожидается шоу с выступлением музыкантов и аниматоров, а затем — яркий выход соперников.

Усик поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным титул IBF. Фьюри после первого поражения в карьере потерял пояс WBC.

На профессиональном уровне у Фьюри 34 победы при 1 ничьей и 1 поражении, а Усик одержал 22 победы в 22 боях.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Новый бой: Фьюри против Усика, дата реванша 21.12.2024 — последние новости

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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