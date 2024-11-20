Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:00

Когда реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком и где пройдет бой

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Реванш британца Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика состоится 21 декабря. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала турнира еще не определено. Официальной трансляции боя в России не будет.

В первом поединке, который состоялся 17 мая 2024 года, победу одержал украинец раздельным решением судей.

Профессиональный рекорд 36-летнего Фьюри — 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья.

На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе — 22 победы (14 боев завершил досрочно), ни одного поражения.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Сегодня
Вчера
Неделя