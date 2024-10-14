Команда Бивола оспорит поражение от Бетербиева в чемпионском бою

Российский боксер Дмитрий Бивол подаст апелляцию на результат боя против соотечественника Артура Бетербиева, сообщили в команде спортсмена.

«Сегодня мы подадим протест, хочется в первую очередь понять, как судья из Польши так посчитал бой. В случае если работа судьи будет признана неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.