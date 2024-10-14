Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:55

Команда Бивола оспорит поражение от Бетербиева в чемпионском бою

Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Российский боксер Дмитрий Бивол подаст апелляцию на результат боя против соотечественника Артура Бетербиева, сообщили в команде спортсмена.

«Сегодня мы подадим протест, хочется в первую очередь понять, как судья из Польши так посчитал бой. В случае если работа судьи будет признана неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Кудряшов: «Биволу и Бетербиеву нужна трилогия»
Боксерша Рагозина: «Бетербиев выиграл по очкам, кто бы что ни говорил»
Бывший соперник Бетербиева: «Считаю, что Артур выиграл у Бивола с преимуществом в два очка»
Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток
Бивол заявил о готовности провести реванш с Бетербиевым
Бетербиев рассказал, как отпразднует победу над Биволом
Сегодня
Вчера
Неделя