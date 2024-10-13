Команда Бивола подаст протест на результаты боя с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил, что команда подаст протест на результаты боя с Артуром Бетербиевым.

«Рефери понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами, и... все это похоже на большую схему. Этот судья провёл много боёв, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116:112, как он это посчитал», — приводит слова Корнилова YouTube-канал BoxNation.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.