Команда Фьюри подтвердила, что реванш с Усиком состоится в октябре

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) проведет реванш с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) в октябре в Саудовской Аравии.

«Он вернулся домой, восстанавливается, и его настроение таково, что он хочет реванша, и матч-реванш уже подписан, так что он состоится», — отметил Уоррен в интервью talkSPORT.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).



Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.