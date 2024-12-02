Бетербиев прокомментировал бой Фьюри и Усика

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от повторного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Думаю, мы увидим хороший бой, — заявил российский боксер в интервью Ютуб-каналу Seconds Out. — Посмотрим, кто лучше подготовится к нему. Победит тот, кто будет лучше готов».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (01.30 мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.