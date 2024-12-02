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Сегодня, 09:00

Бетербиев прокомментировал бой Фьюри и Усика

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от повторного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Думаю, мы увидим хороший бой, — заявил российский боксер в интервью Ютуб-каналу Seconds Out. — Посмотрим, кто лучше подготовится к нему. Победит тот, кто будет лучше готов».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (01.30 мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Тайсон Фьюри
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