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Сегодня, 12:00

Депутат Свищев считает, что бой Фьюри и Усика должен пройти без политики

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Это будет суперсобытие! С точки зрения спорта хотелось бы посмотреть этот бой, но, так как наш сосед стал заложником политики и продвигает какие-то политические лозунги, я это смотреть не буду. Потому что его взгляды не соответствуют моим убеждениям. Поэтому как патриот своей страны я пропущу этот поединок, ничего со мной не случится. Мой фаворит в этом бою? Я за красивый спорт. Мне лично все равно, кто из них выиграет. Если бы участвовали россияне — это одно. А то, что выиграет американец, француз или украинец, мне лично все равно. Я за красивый бой, который должен быть без политики», — сказал Свищев для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

(Дарик Агаларов)

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Свищев
Тайсон Фьюри

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