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Сегодня, 17:00

Хрюнов — о бое Фьюри против Усика: «У Тайсона есть костюм с портретами значимых людей бокса. Мой тоже там вышит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Тайсон Фьюри в костюме, на котором вышиты портреты значимых людей в мире бокса.
Фото Getty Images
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Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Тайсон Фьюри разгромно победит. Болею за него. Мы дружим лично. У Тайсона есть костюм, на котором вышиты портреты значимых людей в мире бокса. Мой портрет там тоже есть. Думаю, что Фьюри сейчас соберется и одержит победу. На это будет интересно посмотреть», — сказал Хрюнов для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Владимир Хрюнов
Тайсон Фьюри
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