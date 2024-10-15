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Сегодня, 21:59

Комментатор Садоков ответил Дзюбе про недопустимое поведение в эфире: «Удивительно от такого человека»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Александр Садоков отреагировал на критику со стороны футболиста Артема Дзюбы.

Дзюба выразил недовольство работой Садокова на боксерском поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По словам Дзюбы, Садоков откровенно болел за Бетербиева и выполнял свою работу непрофессионально.

«Мне сразу начали присылать видео со словами Дзюбы. Как можно на это реагировать, если человек после того, как посмотрел 12 раундов боя, не в состоянии правильно произнести фамилию боксера, за которого он болел?! Насколько понимаю, Дзюба по ходу своей карьеры сам многократно сталкивался с критикой так называемых «диванных экспертов». И здесь, судя по траектории, с которой велась съемка, Артем вещал с дивана и сам превратился в диванного эксперта.

Я стараюсь отражать происходящее в ринге. Интересный момент: якобы болели за Бетербиева, он в итоге и победил. В общем, не очень хорошо Дзюба выглядел в этой ситуации. Это был непрофессиональный комментарий от человека, который в боксе понимает, очевидно, не слишком много. Пусть это останется на совести Дзюбы», — приводит слова Садокова Sport24.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 12 на 13 октября. Победу одержал Артур раздельным решением судей.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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