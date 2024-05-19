Конор: «Усик невероятен. Он победил и Джошуа, и Фьюри»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Усик невероятен. Он победил обоих [Джошуа и Фьюри]. У Эй Джея [Джошуа] было две попытки, так почему бы не дать еще один шанс Тайсону? Если нет, то есть смысл сделать трилогию между Эй Джеем и Усиком. Спасибо Турки Аль-Шейху и всем, кто причастен к этой эре боев в супертяжелом весе, за то, что все это было организовано», — написал Макгрегор в соцсетях.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Льюиса в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.