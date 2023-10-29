Конор Макгрегор: «Фьюри не мог нанести Нганну вреда. Он просто промахивался»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Отличный удар, он [Нганну] попал ему [Фьюри] в затылок, — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports. — Он просто был выбит из равновесия. Но Тайсон крепкий парень, у него сильный подбородок. Нганну тоже мощный парень. Тайсон не смог его сдержать. Тайсон не мог нанести ему вреда. Он просто промахивался. Отличный бой. Приятно смотреть. Бокс в супертяжелом весе — это захватывающе!»

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

