Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:24

Конор Макгрегор: «Фьюри не мог нанести Нганну вреда. Он просто промахивался»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).
«Отличный удар, он [Нганну] попал ему [Фьюри] в затылок, — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports. — Он просто был выбит из равновесия. Но Тайсон крепкий парень, у него сильный подбородок. Нганну тоже мощный парень. Тайсон не смог его сдержать. Тайсон не мог нанести ему вреда. Он просто промахивался. Отличный бой. Приятно смотреть. Бокс в супертяжелом весе — это захватывающе!»
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Конор Макгрегор
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реакция бойцов на поединок Нганну и Фьюри: «Коррумпированное безобразие»