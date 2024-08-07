Конор раскритиковал Альвареса: «Его бои не покупают»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2), который заявил, что хочет 200 миллионов долларов за бой с обладателем временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (29-0).

«Канело — это кукурузные хлопья. У него около 300 тысяч покупок платных трансляций. Он не генерирует ничего даже близко к тому, что ему хотят заплатить. UFC NOCHE собирается вытеснить их со сцены. Шейх Турки был прав, двигаясь дальше. Бои Канело не покупают», — написал ирландец в соцсети X.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.