Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность»

Экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю (31-2) оценил победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», — сказал Цзю Metaratings.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.