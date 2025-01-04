Цзю: «Думаю, что между Биволом и Бетербиевым будет и третий бой»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут провести третий поединок.

«Я думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — цитирует ТАСС Цзю.

22 февраля Бетербиев и Бивол проведут реванш в Саудовской Аравии. В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.