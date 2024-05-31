Константин Цзю: «Бой Тима с Ортисом перенесен не по его инициативе»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю опроверг информацию, что бой его сына Тима с Вирджилом Ортисом перенесен из-за рассечения австралийца. Ранее об этом сообщил журналист Дэн Рафаэл.

«У Тима нет никаких повреждений и проблем со здоровьем. Бой перенесен не по его инициативе, это идет от другой стороны», — сказал Цзю ТАСС.

Бой Тима и Ортиса должен был состояться 3 августа в рамках турнира в Лос-Анджелесе. Цзю в конце марта в Лас-Вегасе проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей и потерпел первое поражение в карьере. В начале боя 29-летний австралиец получил рассечение.

Цзю не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO и завоевать вакантный пояс WBC в первом среднем весе.