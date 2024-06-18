Константин Цзю: «Тим вряд ли у него получится выступать под российским флагом»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное выступление сына Тима под российским флагом. Легендарный российский боксер ранее готовил его к титульному бою против американца Верджила Ортиса, намеченного на август.

«Пока неизвестно, пройдет ли в августе бой. Перестановки происходят. На данный момент он там тренируется без меня. Вряд ли у Тима получится когда-нибудь выступать под российским флагом. Это не имеет никакого значения. Он знает Россию и любит ее. Но он живет в Австралии и будет жить там. Сейчас как профессионал он выступает за самого себя. У него своя карьера, своя жизнь. Не надо нас сравнивать», — сказал Цзю «СЭ».

Тим Цзю провел 25 боев на профессиональном уровне и одержал 24 победы.