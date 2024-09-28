Константин Цзю заявил, что не одобряет инициативу отмены двойного гражданства в РФ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выступил против отмены института двойного гражданства в России.

«Очень плохо отношусь к данной инициативе, так как у меня два гражданства — России и Австралии. Не хотел бы терять австралийское гражданство, и в то же время лишаться российского. Я сейчас живу в России! И лоббировать подобную инициативу я точно не собираюсь.

Я больше двадцати лет прожил в Австралии — всю свою карьеру провел именно там. Не буду отказываться от местного паспорта — там у меня живут дети и родители. А скоро в Австралии могут появиться и мои внуки. Поэтому о чем тут говорить?" — цитирует Цзю Sport24.

55-летний Цзю является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, бывшим абсолютным чемпионом мира среди профессионалов и победителем Игр доброй воли.