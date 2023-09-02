Корешков считает, что Кадыров разберется в инциденте с участием чеченского бойца Чурчаева

Российский боец ММА Андрей Корешков отреагировал на поручение главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы Адаму Делимханову оказать содействие в разбирательстве в деле о массовой драке с участием чеченского бойца Шовхала Чурчаева в Москве.

«Если Рамзан Ахматович пообещал разобраться в ситуации, значит, сделает это. Давно пора. Скорее всего, в индустрии поп-ММА попытаются навести порядок. Ни для кого не секрет, что сейчас этот формат меняется. Индустрия стремительно развивается, а поскольку это происходит, необходимо, чтобы спортсмены соблюдали определенные правила. Но не будем забывать, такого рода поединки как раз и привлекли к себе внимание бойкими пресс-конференциями и постоянными потасовками. Там всегда возникали драки. Кто-то кого-то ронял», — цитирует Корешкова RT.

В ТРЦ «Ривьера» в Москве во время пресс-конференции промоушена «Наше дело» произошла массовая драка между бойцами и зрителями. Сообщалось, что драку устроила команда Чурчаева. Позже участники драки в ТЦ признались в постановке.