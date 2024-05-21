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Сегодня, 13:41

Костя Цзю объяснил, почему не считает Усика величайшим супертяжеловесом

Давид Хачатрян
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Экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в интервью «СЭ» заявил, что говорить о величии абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика нужно будет только после того, как он завершит карьеру.

«Как можно назвать величайшим человека, который еще выступает? Величайший — это человек, который оставил громадный след. В данный момент величайшими я могу назвать двух таких тяжей. Это Мохаммед Али и Майк Тайсон. Майк со своими определенными причудами, но он оставил огромный след. То, как и где он выступал. Сашка выиграл бой. Он молодец, классный боксер. Но быть величайшим — это только когда ты уже становишься пенсионером. Подождем — увидим», — сказал Цзю «СЭ».

Усик (22-0) победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
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