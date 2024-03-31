Костя Цзю о поражении сына на турнире в Лас-Вегасе: «В моих глазах Тимофей выиграл бой»

Константин Цзю, отец экс-чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю, прокомментировал поражение сына американцу Себастьяну Фундоре на турнире в Лас-Вегасе.

«Я видел все, да. Очень близко было... Я старался непредвзято смотреть, у меня получилось очень похоже. Он ничего не пропускал. Ударов вообще не пропустил. Тычки маленькие и все. А так-то вообще ничего. В моих глазах он выиграл бой», — приводит «КП Спорт» слова Кости Цзю.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.