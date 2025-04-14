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14 апреля, 18:16

Ковалев: «Бивол поймал кураж. Сейчас любой соперник будет сломлен Димой»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боксер Сергей Ковалев высказался о возможном поединке между Дмитрием Биволом и обладателем титула WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом.

«Сложно ли будет Дмитрию Биволу переиграть Бенавидеса, если их бой состоится? Да не знаю, мне кажется, сейчас Диму вообще не победить, потому что он на таком эмоциональном подъеме, что именно, ну, мне кажется, любой соперник сейчас будет сломлен Димой. У Димы именно сейчас такая волна. Он поймал кураж. Ну, во-первых, после Канело тем более он поймал кураж. И плюс сейчас завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сейчас мне кажется, у него запредельная мотивация просто сейчас. Надо сохранить этот титул. Мне кажется, очень тяжело его победить», — сказал Ковалев в интервью «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в феврале этого года в Эр-Рияде, Бивол решением большинства судей победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В начале апреля стало известно, что Бивол освободил чемпионский пояс WBC.

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Дмитрий Бивол
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Сергей Ковалев
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