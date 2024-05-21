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Ковалев остался в восторге от боя Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

«Это было потрясающе! Усик продемонстрировал великолепный бокс. Бой был очень напряженным. Но Александр дышал так же легко, как рыба в воде. Я знаю, что он может задерживать дыхание на четыре минуты и больше. За счет темпа и интенсивности Александр сломил Фьюри. В первой части боя победу одержал Тайсон, но во второй Усик провел отличную работу.

Я думал, что судьи могут присудить ничью ради организации реванша, но все сложилось так, как и должно было. Александр действительно одержал победу в этом бою. Я надеюсь увидеть реванш, который будет не менее интересным, чем первая встреча», — сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу Title Sports Network.

Усик (22-0) победил Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Сергей Ковалев
Тайсон Фьюри
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