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24 апреля, 23:50

Ковалев перенес операцию на носу после последнего боя в карьере

Алина Савинова
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Российский боксер Сергей Ковалев перенес операцию на носу после боя с немцем Артуром Манном на турнире «Ночь чемпионов IBA».

Поединок прошел в ночь с 18 на 19 апреля в Челябинске и завершился победой россиянина техническим нокаутом в седьмом раунде. Это противостояние стало последним в карьере Ковалева.

«Доктор сказал еще сутки с этими кляпами ходить. Некомфортно, что нос вообще заблокирован и не дышится через него, не мог вчера уснуть до четырех часов утра», — написал спортсмен под фотографией в соцсетях.

Всего на счету 42-летнего Ковалева за профессиональную карьеру 36 побед, 5 поражений и 1 ничья. Он является бывшим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Бокс
Сергей Ковалев
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