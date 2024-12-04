Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:24

Кравцов — о реванше Бетербиева и Бивола: «Кто сильнее, тот пусть и выиграет»

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов ответил на вопрос, кому отдает предпочтение во втором поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это оба российские боксеры, я ни за кого не болею, чтобы выиграл Бивол или Бетербиев. Я знаком с обоими спортсменами и у нас хорошие, добрые отношения. Кто сильнее, тот пусть и выигрывает», — цитирует Кравцова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в Саудовской Аравии 22 февраля. По итогам первого поединка победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Бой длился все 12 раундов.

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Эдуард Кравцов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
У Ямаля роман со звездой TikTok
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Сегодня
Вчера
Неделя