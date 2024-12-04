Кравцов — о реванше Бетербиева и Бивола: «Кто сильнее, тот пусть и выиграет»

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов ответил на вопрос, кому отдает предпочтение во втором поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это оба российские боксеры, я ни за кого не болею, чтобы выиграл Бивол или Бетербиев. Я знаком с обоими спортсменами и у нас хорошие, добрые отношения. Кто сильнее, тот пусть и выигрывает», — цитирует Кравцова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в Саудовской Аравии 22 февраля. По итогам первого поединка победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Бой длился все 12 раундов.