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Сегодня, 12:35

Кремлев не поддерживает идею реванша между Биволом и Бетербиевым

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поделился мнением о возможном реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Я не поддерживаю реванш. Лучше пусть они дальше боксируют и завоевывают титулы. Но если они захотят, мы всегда поддержим их желание. Захотят — здесь организуем бой, в России», — заявил Кремлев.

Сразу после боя Бетербиев заявил, что не против дать Биволу реванш, но не раньше, чем через полгода.

Источник: РБ Спорт
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Кремлев

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