Кремлев предложил миллион долларов за победу нокаутом в главном бою «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил миллион долларов за победу нокаутом в главном бою «Ночь чемпионов IBA» в ОАЭ.

Об этом Кремлев сообщил на церемонии взвешивания перед турниром. Главное условие — победа нокаутом должна быть добыта до конца 5-го раунда.

Турнир состоится завтра, 6 декабря, на арене The Agenda в Дубае. В главном событии вечера сразятся россиянин Никита Зонь и кубинец Арлен Лопес. На кону боя будет стоять пояс IBA Pro в весе до 80 кг.

Также миллион долларов за досрочное завершение до 6-го раунда может получить победитель со-главного боя между узбекистанцем Шахобиддином Зоировым и представителем Венесуэлы Йоэлем Финолом. Боксеры подерутся за пояс IBA Pro в весе до 57 кг.