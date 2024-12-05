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Сегодня, 19:41

Кремлев предложил миллион долларов за победу нокаутом в главном бою «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил миллион долларов за победу нокаутом в главном бою «Ночь чемпионов IBA» в ОАЭ.

Об этом Кремлев сообщил на церемонии взвешивания перед турниром. Главное условие — победа нокаутом должна быть добыта до конца 5-го раунда.

Турнир состоится завтра, 6 декабря, на арене The Agenda в Дубае. В главном событии вечера сразятся россиянин Никита Зонь и кубинец Арлен Лопес. На кону боя будет стоять пояс IBA Pro в весе до 80 кг.

Также миллион долларов за досрочное завершение до 6-го раунда может получить победитель со-главного боя между узбекистанцем Шахобиддином Зоировым и представителем Венесуэлы Йоэлем Финолом. Боксеры подерутся за пояс IBA Pro в весе до 57 кг.

Умар Кремлев
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