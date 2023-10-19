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Сегодня, 09:38

Кремлев призвал международные федерации допустить всех спортсменов без ограничений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что международным спортивным федерациям нужно допустить всех спортсменов к своим соревнованиям без каких-либо ограничений.

«Международные отношения — это очень важно. Недавно в Черногории прошел Кубок Европы по боксу, в котором приняли участие представители 33 стран. Спортсмены выступали под своим флагом, с гимном, не было никакой дискриминации. И мы будем это отстаивать — в боксе нет политики, бокс за мир во всем мире, за дружбу. Все федерации должны брать пример. Международная ассоциация бокса — единственная спортивная федерация, защищающая ценности, традиции каждой страны. Все федерации должны присоединиться к этому. Не надо бояться и слушать третьих лиц», — приводит слова Кремлева ТАСС.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19058727
Бокс
Умар Кремлев
МОК
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