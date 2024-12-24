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Олимпиада

Сегодня, 19:29

Кремлев прокомментировал возможное проведение World Boxing боксерского турнира на Олимпиаде-2028

Даниил Аршавский
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о том, что организация не сможет провести боксерский турнир на Олимпийских играх-2028.

По словам президента МОК, на проведение турнира по боксу на Олимпиаде в Лос-Анджелесе претендует World Boxing.

«На ближайшие пять лет нет ни одной организации, которая была бы способна конкурировать с IBA. В течение всего года было множество попыток отстранить IBA от проведения боксерских событий. Посмотрите, к чему это привело: спортсмены в World Boxing не получают ничего, а просто платят взносы, чтобы организация жила и проводила какие-то нелегитимные мероприятия. И количество участников на таких событиях ничтожно мало. Обычная прокладка для нынешнего руководства МОК, через которую они планируют прокручивать деньги и зарабатывать на спортсменах», — цитирует Кремлева ТАСС.

IBA была исключена в июне 2023 года по итогам сессии МОК, так как федерация не смогла решить управленческие и финансовые проблемы. Боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проводил сам Международный олимпийский комитет.

Геннадий Головкин. Головкин встретился с Бахом. О чем World Boxing договаривается с МОК?
Источник: ТАСС
Бокс
Томас Бах
Умар Кремлев
МОК
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